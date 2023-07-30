Копылов ударом ногой в голову нокаутировал Рибейро на турнире UFC 291

В Солт-Лейк-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В предварительном карде российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов, встретился с бразильцем Клаудио Рибейро.
Победу в бою нокаутом одержал Копылов, проведя мощный удар в голову ногой. Копылов одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах.
Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
UFC 291. Основной кард:
Дастин Порье (США) – Джастин Гэтжи (США);
Ян Блахович (Польша) – Алекс Перейра (Бразилия);
Стивен Томпсон (США) – Мишель Перейра (Бразилия);
Тони Фергюсон (США) – Бобби Грин (США);
Майкл Кьеза (США) – Кевин Холланд (США).
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