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Роман Копылов бросил вызов Шону Стрикленду

Роман Копылов бросил вызов Шону Стрикленду
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов после победы над бразильцем Клаудио Рибейро на турнире UFC 291 бросил вызов американскому бойцу Шону Стрикленду.

«Благодарю лигу и Дану Уайта за доверие. Я бы хотел подраться с гангстером нашего веса Шоном Стриклендом. Если организации будет это интересно, я бы с удовольствием разделил с ним клетку. Пора менять рейтинги и поменяться с Шоном местами», — сказал Копылов после боя.

Напомним, Копылов нокаутировал Рибейро ударом ногой в голову во втором раунде.

Копылов одержал 11 побед и потерпел 2 поражения в смешанных единоборствах. Стрикленд, в свою очередь, провёл 32 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед и потерпел 5 поражений.

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