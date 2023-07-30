Джастин Гэтжи нокаутировал Дастина Порье на UFC 291

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоялся турнир UFC 291. В главном бою сошлись Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону стоял пояс BMF. Изначально ходили слухи, что бой будет носить статус претендентского. Но Ислам Махачев уже узнал имя следующего соперника – им стал Чарльз Оливейра.
Поединок закончился победой Гэтжи нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хайкик.
Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
В своём последнем бою в ноябре прошлого года Дастин Порье выиграл удушающим приёмом у соотечественника, Майкла Чендлера. Гэтжи в марте победил Рафаэля Физиева решением большинства судей. У Порье 29 побед и 8 поражений. У Гэтжи 25 побед и четыре поражения.
- 30 июля 2023
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