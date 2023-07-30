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Джастин Гэтжи нокаутировал Дастина Порье на UFC 291

Джастин Гэтжи нокаутировал Дастина Порье на UFC 291
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В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоялся турнир UFC 291. В главном бою сошлись Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону стоял пояс BMF. Изначально ходили слухи, что бой будет носить статус претендентского. Но Ислам Махачев уже узнал имя следующего соперника – им стал Чарльз Оливейра.

Поединок закончился победой Гэтжи нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хайкик.

Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

В своём последнем бою в ноябре прошлого года Дастин Порье выиграл удушающим приёмом у соотечественника, Майкла Чендлера. Гэтжи в марте победил Рафаэля Физиева решением большинства судей. У Порье 29 побед и 8 поражений. У Гэтжи 25 побед и четыре поражения.

UFC 2023. UFC 291, Солт-Лейк-Сити, США
Дастин Порье - Джастин Гэтжи (W)
30 июля 2023, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
TKO
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