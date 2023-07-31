Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эррол Спенс обратился к Теренсу Кроуфорду после первого поражения в карьере

Эррол Спенс обратился к Теренсу Кроуфорду после первого поражения в карьере
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (28-1, 22 KO) обратился к соотечественнику Теренсу Кроуфорду (40-0, 31 KO), поединок с которым состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Поздравления Теренсу Кроуфорду, отличное выступление! Надеюсь, мы сделаем это снова до конца года», – написал Спенс в социальных сетях.

Ранее на результат поединка Кроуфорда и Спенса отреагировал бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо.

Материалы по теме
Мэнни Пакьяо отреагировал на историческую победу Кроуфорда над Спенсом
Материалы по теме
Кроуфорд — машина! Уничтожил непобеждённого Спенса и стал первым абсолютом в двух весах
Кроуфорд — машина! Уничтожил непобеждённого Спенса и стал первым абсолютом в двух весах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023