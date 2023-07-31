Эррол Спенс обратился к Теренсу Кроуфорду после первого поражения в карьере

Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (28-1, 22 KO) обратился к соотечественнику Теренсу Кроуфорду (40-0, 31 KO), поединок с которым состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Поздравления Теренсу Кроуфорду, отличное выступление! Надеюсь, мы сделаем это снова до конца года», – написал Спенс в социальных сетях.

Ранее на результат поединка Кроуфорда и Спенса отреагировал бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо.