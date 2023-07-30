Мэнни Пакьяо отреагировал на историческую победу Кроуфорда над Спенсом
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал результат поединка между американцами Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO), состоявшегося сегодня, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
«Я не ожидал, что поединок получится таким. Я считал, что он пройдёт 12 раундов, но Кроуфорд хорош. Он проделал хорошую работу. Является ли он лучшим боксёром мира? Думаю, да. Не уверен, что реванш состоится, поединок получился односторонним», – сказал Пакьяо в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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