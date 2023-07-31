Рой Джонс дал прогноз на реванш Энтони Джошуа и Диллиана Уайта

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем реванше британских супертяжеловесов Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Диллиана Уайта (25-3, 22 KO), который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

«Поединок должен получиться хорошим. Я считаю, что Джошуа, вероятно, снова победит. Надеюсь, ему комфортно работать с новым тренером, и теперь он лучше понимает, что от него требуют.

Он знает, как побеждать Уайта, однажды он уже это сделал. И на этот раз он должен побеждать увереннее, если у него будет надлежащая подготовка», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Уайт заявил, что не получит должного признания даже в случае победы над Джошуа.