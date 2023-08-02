Хрюнов объяснил, почему Джейк Пол должен выиграть у Нейта Диаза

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о предстоящем боксёрском поединке между звёздным американским видеоблогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC Нейтом Диазом, который состоится в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США).

«Думаю, Пол должен победить, потому что бизнес, в рамках которого они дерутся, сориентирован на героя, которым является Джейк», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Поединок пройдёт в формате десяти раундов по три минуты. Джейк Пол имеет рекорд в шесть побед при одном поражении. В последнем бою он уступил судейским решением британцу Томми Фьюри. Диаз (24-13) покинул UFC в 2022 году после победы над соотечественником Тони Фергюсоном.