Хрюнов: привезти Пола в Россию нереально, он ориентирован на американскую аудиторию

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о возможности выступления звёздного американского видеоблогера Джейка Пола в России.

«Вообще это нереально. Он ориентирован на американскую аудиторию, у него контракт с американским телеканалом. Бой с Магомедом Исмаиловым? С уважением отношусь к Магомеду. Если бы Джейк Пол планировал поединок в России, то Исмаилов был бы одним из кандидатов», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) Пол проведёт боксёрский поединок с бывшим бойцом UFC и соотечественником, Нейтом Диазом.