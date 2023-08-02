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Соннен назвал бойца, с которым мог бы подраться Гэтжи в андеркарде Махачева и Оливейры

Соннен назвал бойца, с которым мог бы подраться Гэтжи в андеркарде Махачева и Оливейры
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен считает, что американский легковес Джастин Гэтжи мог бы выступить на турнире UFC 294, который состоится в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я верю, что следующий бой Джастина Гэтжи будет за чемпионство, но согласно тому, что планируется, в следующем поединке за титул Гэтжи не будет участвовать. Он собирается подождать, но ожидание очень редко оправдывалось. Я могу вспомнить лишь два случая, когда это сработало.

Если Чарльз действительно примет бой с Исламом… А что, если и Волкановски, и Гэтжи скажут, что не хотят становиться резервистами, но сделали бы это за титульный шанс? Если Чарльз не появится, то мы могли бы бросить монетку, и один из них вошёл бы в клетку», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.

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