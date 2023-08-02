Соннен назвал бойца, с которым мог бы подраться Гэтжи в андеркарде Махачева и Оливейры

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен считает, что американский легковес Джастин Гэтжи мог бы выступить на турнире UFC 294, который состоится в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я верю, что следующий бой Джастина Гэтжи будет за чемпионство, но согласно тому, что планируется, в следующем поединке за титул Гэтжи не будет участвовать. Он собирается подождать, но ожидание очень редко оправдывалось. Я могу вспомнить лишь два случая, когда это сработало.
Если Чарльз действительно примет бой с Исламом… А что, если и Волкановски, и Гэтжи скажут, что не хотят становиться резервистами, но сделали бы это за титульный шанс? Если Чарльз не появится, то мы могли бы бросить монетку, и один из них вошёл бы в клетку», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.
- 2 августа 2023
-
20:53
-
20:38
-
20:01
-
19:33
-
18:55
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:37
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
15:55
-
15:42
-
15:01
-
14:30
-
13:27
-
12:48
-
12:29
-
11:34
-
11:15
-
10:58
-
10:10
-
09:33
-
09:20
-
00:56
-
00:40
- 1 августа 2023
-
23:12
-
21:45
-
19:33
-
19:27
-
17:51
-
17:00
-
16:57
-
16:20