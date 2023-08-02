Шон Портер оценил шансы Спенса в реванше с Кроуфордом

Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался о потенциальном реванше соотечественников Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) и Эррола Спенса (28-1, 22 KO), который может состояться в конце года.

Напомним, первый поединок бойцов прошёл в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.

«Я сторонник реванша. Я всем сердцем верю в Эррола Спенса. Эррол Спенс способен вносить коррективы. У него есть возможность стать сильнее, особенно в первом среднем весе. И он силён ментально. Я считаю, что это просто чёрное пятно на его карьере, и он хочет исправить это», – приводит слова Портера TMZ Sports.

Ранее Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии The Ring.