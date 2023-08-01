Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, сместив Усика

Новый абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) занял первое место в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) по версии The Ring. Вторую позицию занимает японец Наоя Иноуэ. Топ-3 замыкает представитель Украины Александр Усик, который ранее был первым.

Топ-10 рейтинга P4P по версии журнала The Ring:

1. Теренс Кроуфорд (США).

2. Наоя Иноуэ (Япония).

3. Александр Усик (Украина).

4. Сауль Альварес (Мексика).

5. Дмитрий Бивол (Россия).

6. Эррол Спенс (США).

7. Девин Хейни (США).

8. Джервонта Дэвис (США).

9. Теофимо Лопес (США).

10. Василий Ломаченко (Украина).

Почему бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс — главный в 2023 году: