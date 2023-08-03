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Шакур Стивенсон сразится за титул WBC в лёгком весе, оставленный Хейни

Шакур Стивенсон сразится за титул WBC в лёгком весе, оставленный Хейни
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Всемирный боксёрский совет (WBC) вынес решение о титуле в лёгком дивизионе (до 61,2 кг). Напомним, ранее стало известно, что действующий чемпион американец Девин Хейни принял решение подняться в первый полусредний вес (до 63,5 кг) и бросить вызов соотечественнику Реджису Прогре.

На решение Хейни негативно отреагировал его обязательный претендент и чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон, выступивший против задержки титульного боя.

Согласно решению WBC, Хейни будет объявлен «чемпионом в отпуске», что даёт ему право вне очереди сразиться за титул при желании. Стивенсон же поборется за вакантный пояс с бойцом, занимающим наивысшее место в рейтинге организации – в настоящий момент им является Василий Ломаченко.

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