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Монсон поддерживает отказ Нурмагомедова тренировать Маска

Монсон поддерживает отказ Нурмагомедова тренировать Маска
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Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что на месте бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова тоже отказался бы тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком с Марком Цукербергом.

«Я поддерживаю отказ Хабиба от того, чтобы тренировать Маска. Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию. Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение», – приводит слова Монсона ТАСС.

Ранее сообщалось, что Маск может провести бой с Цукербергом. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына.

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