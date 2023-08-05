Олег Тактаров отреагировал на новость о переносе следующего боя

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о переносе поединка по правилам бокса с Джеффом Монсоном.

«Мне сообщили, что боя не будет. Давно сказали, что будет перенесён на сентябрь. По-моему, на 22-е число. Всё, как и планировалось изначально. У меня есть пролонгация в договоре», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Изначально бой должен был пройти 4 августа по правилам ММА.

55-летний Тактаров свой последний поединок провёл в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу в поединке с Марком Керром болевым приёмом.

Монсон известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC.

Ранее известный российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что поединок перенесён на 18 августа