Тактаров рассказал о подготовке к поединку с Монсоном

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что готовится к поединку по правилам бокса с Джеффом Монсоном, несмотря на перенос боя.

«По бою с Джеффом Монсоном всё в силе, я весь в подготовке. Пока всё шикарно. Не сглазить бы. Подготовку прохожу там, где и работаю», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Изначально бой должен был пройти 4 августа по правилам ММА.

55-летний Тактаров свой последний поединок провёл в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу в поединке с Марком Керром болевым приёмом.

Монсон известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC.

Ранее сам Тактаров прокомментировал новость о переносе боя с Монсоном.