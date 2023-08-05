Тактаров рассказал о подготовке к поединку с Монсоном
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Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что готовится к поединку по правилам бокса с Джеффом Монсоном, несмотря на перенос боя.
«По бою с Джеффом Монсоном всё в силе, я весь в подготовке. Пока всё шикарно. Не сглазить бы. Подготовку прохожу там, где и работаю», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Изначально бой должен был пройти 4 августа по правилам ММА.
55-летний Тактаров свой последний поединок провёл в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу в поединке с Марком Керром болевым приёмом.
Монсон известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC.
Ранее сам Тактаров прокомментировал новость о переносе боя с Монсоном.
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