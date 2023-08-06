Андре Уорд назвал лучшего действующего боксёра в мире

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд назвал, по его мнению, лучшего боксёра в мире.
Им оказался действующий абсолютный чемпион в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO), в конце июля одержавший досрочную победу над именитым соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-1, 22 KO).
«Теренс Кроуфорд – лучший боец на планете. Он является лучшим бойцом на планете уже долгое время», – написал Уорд в социальных сетях.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
Ранее известный тренер Тедди Атлас назвал фаворита в поединке Теренса Кроуфорда и Джермелла Чарло.
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