Тимоти Брэдли оценил шансы Спенса в реванше с Кроуфордом
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о потенциальном реванше между соотечественниками Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO), который может состояться в конце года.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.
«Спенс таков, каков он есть. Ничего не изменится. Его легко предсказывать. Нелегко находиться в ринге с великолепным бойцом, который умеет вносить коррективы и способен считывать вас как книгу. Если Спенс захочет повторить всё в первом среднем весе, реванш будет ещё хуже», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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