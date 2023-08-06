Тимоти Брэдли оценил шансы Спенса в реванше с Кроуфордом

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о потенциальном реванше между соотечественниками Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO), который может состояться в конце года.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.

«Спенс таков, каков он есть. Ничего не изменится. Его легко предсказывать. Нелегко находиться в ринге с великолепным бойцом, который умеет вносить коррективы и способен считывать вас как книгу. Если Спенс захочет повторить всё в первом среднем весе, реванш будет ещё хуже», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com.