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«Я лучше, чем эти двое». Ник Диаз рассказал о желании подраться с любым из братьев Пол

«Я лучше, чем эти двое». Ник Диаз рассказал о желании подраться с любым из братьев Пол
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Известный боец UFC Ник Диаз после поражения своего брата Нейта Диаза в боксёрском поединке с Джейком Полом выразил желание провести поединок с кем-то из братьев Пол.

«Думаю, что Нейту нужно ещё немного поработать, но давайте перейдём к делу. Я намного лучше, чем два этих брата. Я с удовольствием рассмотрю идею поединка с тем, кто встанет на моём пути.

Если они не станут проводить второй бой, то я с удовольствием приму этот вызов. Впрочем, у Джейка тоже есть старший брат. Не забывайте о единственном и неповторимом», – приводит слова Диаза MMAJunkie.

В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

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