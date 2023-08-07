Стал известен следующий соперник Гаджи Автомата в промоушене «Наше Дело»

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян сообщил, что организация планирует провести реванш между российскими звёздами кулачных боев Павлом Шульским и Гаджи «Автоматом» Наврузовым.

«Реванш Гаджи Автомата против Павла Шульского ждут миллионы фанатов единоборств по всей России. И мы видим, что эта история не потеряла своей актуальности. Этот бой интересен, как и три года назад, мы планируем провести его для наших зрителей уже в декабре этого года», – сказал Гулян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Последний бой Гаджи Автомат провёл в середине февраля, когда получил серьёзную травму руки в поединке против бразильца Фернандо Родригеса.

Шульский провёл 15 поединков на руках в различных промоушенах. В своём последнем бою в апреле Шульский сразился с Дамилом Шарафутдиновым. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Шарафутдинова единогласным решением судей.