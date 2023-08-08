Кроуфорд — о своём становлении: мама лупила меня, и я считал, что всё решается кулаками

Чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий абсолютный чемпион в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд рассказал о влиянии своего детства на бойцовскую карьеру.
«Многие люди спрашивают меня, почему я всегда агрессивен. И я не могу дать ответ, это всегда было во мне. Возможно, потому что мой отец ушёл из моей жизни и не жил с нами. Моя мама… она всегда была против меня, что бы я ни делал, меня лупили.
Если я делал что-то, что ей не нравится, то получал. Ты тронул то, что не должен был трогать – тебя лупят. Всё было связано с тумаками. И когда я выходил в реальный мир… Парень сказал что-то, что мне не нравится – я бью его. Он делает то, что мне не нравится — я бью его. Это было всё, что я знал.
Если я делал что-то не так или говорил, меня лупили. В школе я бил кого-то за непонравившиеся слова или поступки, после чего возвращался домой и получал. Иногда я думал: «Я всё равно получу, так уж лучше пуститься во все тяжкие», – сказал Кроуфорд в подкасте The Pivot.
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