Туиваса: когда Павлович попал, то я сразу понял, что мне конец

Австралийский боец UFC Тай Туиваса вспомнил, как проходил его поединок с россиянином Сергеем Павловичем.

«Весь этот бой зависел от того, кто первый попадёт. И, безусловно, я пытался зацепить его, но первым попал он, и я сразу понял, что мне конец.

Бьёт он сильно. К тому же я думаю, вы слышали про его размах рук. Удары он выбрасывает с очень большого расстояния, когда тебе кажется, что ты находишься в безопасной зоне, но на самом деле это не так. И, как только он чувствует кровь, он давит на газ.

Я хочу снова подраться с ним. У меня даже не было возможности его ударить. Поединок мог бы сложиться совсем по-другому, если бы я первый попал. Так вот устроен тяжёлый дивизион», — приводит слова Туивасы MMA News.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде.