Дос Аньос: пояс BMF не для меня, я был настоящим чемпионом

Бразильский боец Рафаэль дос Аньос перед поединком с Висенте Луке в полусреднем весе ответил на вопрос, интересует ли его бой за пояс BMF.
«Я не подхожу под его требования. Я бывший чемпион, так что у меня был чемпионский пояс. Не временный, а полноценный. А за пояс BMF дерутся только те, кто никогда не становился чемпионом», — приводит слова дос Аньоса MMA Mania.
Бой 38-летнего дос Аньоса с Висенте Луке состоится в ночь с 12 на 13 августа мск. Прошлый поединок бывший чемпион UFC в лёгком весе завершил победой над американцем Брайаном Барбереной удушающим приёмом. Луке идёт на серии из двух поражений. В 2022 году 31-летний боец проиграл Белалу Мухамеду решением судей и Джеффу Нилу нокаутом. Бой за символический пояс BMF состоялся 29 июля. Джастин Гэтжи одержал победу над Дастином Порье.
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