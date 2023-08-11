Иван Емельяненко раскрыл, когда впервые возникла идея боя Фёдора с Тайсоном

Иван Емельяненко высказался о желании старшего брата, прославленного бойца ММА Фёдора Емельяненко провести поединок со знаменитым американским боксёром Майком Тайсоном. Фёдор хотел бы провести схватку с Тайсоном по правилам бокса.

«Бой Фёдора с Тайсоном задумывался ещё со времён Pride, и сейчас хорошее время его организовать. Масштабы личности Фёдора и Тайсона точно сопоставимы, а в лучшей форме на данный момент Фёдор.

Брат давно хотел выступить по боксу, но карьера в ММА и травмы мешали ему. На данных этапах карьеры спортсменов я точно уверен в победе брата, все видят по соцсетям, что он в отличной форме», — приводит слова Ивана телеграм-канал UDAR.

А. Емельяненко: отработка партера с братом! Были времена!