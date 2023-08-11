Фаридун Одилов победил бразильца Прадо удушающим приёмом

На турнире АСА 161 состоялся четвертьфинальный бой Гран-при ACA в полутяжелом весе между бойцом из Таджикистана Фаридуном Одиловым и бразильцем Вагнером Прадо. Во втором раунде победу удушающим приёмом одержал Одилов.

После победы, которая вывела таджикского бойца в полуфинал Гран-при ACA, в его активе 17 побед, два поражения и две ничьи. В марте 2023 года на турнире ACA 153 полутяжеловес Одилов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над бразильцем Наталисио Насименто Фильо.

36-летний Прадо предыдущий бой провел в апреле 2023 года на турнире ACA 156 и во втором раунде победил Эльмара Гасанова нокаутом. На его счету 17 побед, восемь поражений и одна ничья.

В полуфинале Гран-при ACA оппонентом Одилова станет боец Михаил Мохнаткин (15 побед, 5 поражений).