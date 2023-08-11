Фаридун Одилов победил бразильца Прадо удушающим приёмом

На турнире АСА 161 состоялся четвертьфинальный бой Гран-при ACA в полутяжелом весе между бойцом из Таджикистана Фаридуном Одиловым и бразильцем Вагнером Прадо. Во втором раунде победу удушающим приёмом одержал Одилов.
После победы, которая вывела таджикского бойца в полуфинал Гран-при ACA, в его активе 17 побед, два поражения и две ничьи. В марте 2023 года на турнире ACA 153 полутяжеловес Одилов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над бразильцем Наталисио Насименто Фильо.
36-летний Прадо предыдущий бой провел в апреле 2023 года на турнире ACA 156 и во втором раунде победил Эльмара Гасанова нокаутом. На его счету 17 побед, восемь поражений и одна ничья.
В полуфинале Гран-при ACA оппонентом Одилова станет боец Михаил Мохнаткин (15 побед, 5 поражений).
- 11 августа 2023
-
21:35
-
21:27
-
21:24
-
21:24
-
21:22
-
20:15
-
19:30
-
18:53
-
17:51
-
16:55
-
15:34
-
15:31
-
15:08
-
14:08
-
13:55
-
13:23
-
13:03
-
12:31
-
12:23
-
11:34
-
11:19
-
11:08
-
11:07
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:27
-
02:54
-
02:49
-
00:26
-
00:20
- 10 августа 2023
-
22:47
-
22:22
-
21:50
-
20:52