Вахаев добивал сломавшего ногу Пономарёва — видео скандального боя
Поделиться
Боец Мухумат Вахаев в скандальном четвертьфинале Гран-при ACA против Григория Пономарёва продолжал добивать соперника, который получил перелом и схватился за ногу от боли. Судья не сразу заметил жуткую травму и промедлил с остановкой боя.
После завершения боя Вахаев принёс извинения сопернику и пожелал ему здоровья.
«Хотелось подольше продержаться в клетке. Если честно, было неприятно. Желаю скорейшего выздоровления Пономарёву. Мы раскрутили этот бой, сделали всё, чтобы зал сегодня был полным. У нас нет какого‑то предвзятого отношения, искренне хорошо относимся к друг другу. Мы — спортсмены. Это всё для вас, друзья!» — сказал Вахаев.
В полуфинале Гран-при в тяжёлом весе Вахаев встретится с Кириллом Корниловым.
Комментарии
- 11 августа 2023
-
23:51
-
23:10
-
23:07
-
22:19
-
21:56
-
21:35
-
21:27
-
21:24
-
21:24
-
21:22
-
20:15
-
19:30
-
18:53
-
17:51
-
16:55
-
15:34
-
15:31
-
15:08
-
14:08
-
13:55
-
13:23
-
13:03
-
12:31
-
12:23
-
11:34
-
11:19
-
11:08
-
11:07
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:27
-
02:54
-
02:49
-
00:26
Партнерский контент