Вахаев добивал сломавшего ногу Пономарёва — видео скандального боя

Боец Мухумат Вахаев в скандальном четвертьфинале Гран-при ACA против Григория Пономарёва продолжал добивать соперника, который получил перелом и схватился за ногу от боли. Судья не сразу заметил жуткую травму и промедлил с остановкой боя.

После завершения боя Вахаев принёс извинения сопернику и пожелал ему здоровья.

«Хотелось подольше продержаться в клетке. Если честно, было неприятно. Желаю скорейшего выздоровления Пономарёву. Мы раскрутили этот бой, сделали всё, чтобы зал сегодня был полным. У нас нет какого‑то предвзятого отношения, искренне хорошо относимся к друг другу. Мы — спортсмены. Это всё для вас, друзья!» — сказал Вахаев.

В полуфинале Гран-при в тяжёлом весе Вахаев встретится с Кириллом Корниловым.