«Это было неправильно». Вахаев — о добивании Пономарёва

Боец Мухумат Вахаев после победы над Григорием Пономарёвым признал, что был не прав, когда добивал травмированного соперника. Бой был остановлен на 35-й секунде первого раунда.

«По отношению к себе у меня есть разочарование. При такой травме я добивал своего соперника. Не заметил на эмоциях, и я считаю, что это было неправильно. Григорий не является и не являлся моим раздражителем. Он спортсмен, а у спортсмена очень нелёгкий путь. Я уважаю любого спортсмена. Мы друг к другу нормально относимся. Нет никакого предвзятого отношения. Только уважение», — сказал Вахаев после боя на турнире ACA 161.

Одержав победу, Вахаев (12-6) вышел в полуфинал Гран-при в тяжёлом весе, где встретится с Кириллом Корниловым (15-1).