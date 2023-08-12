Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джастин Киш победила Диану Авсарагову единогласным решением судей

Джастин Киш победила Диану Авсарагову единогласным решением судей
Аудио-версия:
Комментарии

12 августа в Су-Фолсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, в рамках которого американка Джастин Киш провела поединок против российской спортсменки Дианы Авсараговой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Киш единогласным решением судей.

Это первое поражение Авсараговой. В её активе до этого было шесть побед подряд. Киш добыла девятуб победу при шести поражениях.

Напомним, Диана Авсарагова, выступающая в наилегчайшем дивизионе Bellator, оказалась единственной из бойцов турнира Bellator 298, кто не уложился в рамки допустимого веса. Из-за перевеса в 550 грамм Авсагарова будет вынуждена отдать 20% гонорара в пользу своей соперницы Джастин Киш.

Также на турнире Bellator 298 состоится поединок в тяжёлом весе между россиянином Валентином Молдавским и американцем Стивом Моури.

Bellator 2023. Bellator 298, Су-Фолс, США
Диана Авсарагова - Джастин Киш (W)
12 августа 2023, суббота. 04:30 МСК
Окончено
UD
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023