Джастин Киш победила Диану Авсарагову единогласным решением судей

12 августа в Су-Фолсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, в рамках которого американка Джастин Киш провела поединок против российской спортсменки Дианы Авсараговой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Киш единогласным решением судей.
Это первое поражение Авсараговой. В её активе до этого было шесть побед подряд. Киш добыла девятуб победу при шести поражениях.
Напомним, Диана Авсарагова, выступающая в наилегчайшем дивизионе Bellator, оказалась единственной из бойцов турнира Bellator 298, кто не уложился в рамки допустимого веса. Из-за перевеса в 550 грамм Авсагарова будет вынуждена отдать 20% гонорара в пользу своей соперницы Джастин Киш.
Также на турнире Bellator 298 состоится поединок в тяжёлом весе между россиянином Валентином Молдавским и американцем Стивом Моури.
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