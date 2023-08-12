Ислам Мамедов уступил Сидни Аутлоу на турнире Bellator 298

12 августа в Су-Фолсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, в рамках которого американец Сидни Аутлоу проводил бой с представителем России Исламом Мамедовым. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Аутлоу единогласным решением судей.

Для американского бойца это победа стала 14-й в профессиональной карьере. Также он потерпел пять поражений. Ислам Мамедов потерпел третье поражение при 22-х победах и одной ничьей.

Также на турнире Bellator 298 состоится поединок в тяжёлом весе между россиянином Валентином Молдавским и американцем Стивом Моури. Главным боем вечера станет противостояние полусредневесов Логана Сторли и Бреннана Уорда.

Ранее россиянка Диана Авсарагова уступила американке Джастин Киш.