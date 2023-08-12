Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Мамедов уступил Сидни Аутлоу на турнире Bellator 298

Ислам Мамедов уступил Сидни Аутлоу на турнире Bellator 298
Комментарии

12 августа в Су-Фолсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, в рамках которого американец Сидни Аутлоу проводил бой с представителем России Исламом Мамедовым. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Аутлоу единогласным решением судей.

Для американского бойца это победа стала 14-й в профессиональной карьере. Также он потерпел пять поражений. Ислам Мамедов потерпел третье поражение при 22-х победах и одной ничьей.

Также на турнире Bellator 298 состоится поединок в тяжёлом весе между россиянином Валентином Молдавским и американцем Стивом Моури. Главным боем вечера станет противостояние полусредневесов Логана Сторли и Бреннана Уорда.

Ранее россиянка Диана Авсарагова уступила американке Джастин Киш.

Bellator 2023. Bellator 298, Су-Фолс, США
Сидни Аутлоу (W) - Ислам Мамедов
12 августа 2023, суббота. 05:10 МСК
Окончено
UD
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023