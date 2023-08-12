Бразильский боец UFC в полусреднем весе Висенте Луке рассказал о восстановлении после кровоизлияния в мозг, полученного в прошлом бою с американцем Джеффом Нилом 7 августа 2022 года. Из-за травмы Луке был отстранён от боёв на год и мог завершить карьеру.

«Травма была очень неприятной, но слава богу, что я смог хорошо восстановиться. С самого первого дня, как я узнал о кровоизлиянии, мне сразу провели все тесты, все обследования, и, к счастью, всё прошло хорошо. Мой организм восстановился. И UFC, и мой менеджер Али Абдель-Азиз помогали мне на протяжении всего процесса, чтобы убедиться, что я буду полностью здоров и готов к соревнованиям. И я вернулся готовым на все сто процентов. Я бы даже сказал, что я стал даже лучше, чем раньше. В том бою мне было тяжело понять, что что-то идёт не так, потому что я ещё никогда не был в нокауте. А в нокдаун меня отправляли только Стивен Томпсон и Брайан Барбарена. Поэтому я в любом случае испытывал необычные ощущения и не понимал – из-за травмы или просто из-за того, что я оказался в нокауте», — цитирует слова Луке портал MMAjunkie.

31-летний бразилец вернётся в октагон на турнире UFC Vegas 78, который пройдёт в ночь с 12 на 13 августа мск в Лас-Вегасе. Луке проведёт бой с другим бразильцем, 38-летним ветераном UFC Рафаэлем дос Аньосом.