Логан Пол пригрозил отменить бой с Дэнисом из-за фотографий его девушки

Известный боец ММА Диллон Дэнис выложил провокационные фотографии девушки Логана Пола у себя в соцсетях, из-за чего, как утверждает Дэнис, Логан Пол пригрозил отменить их предстоящий боксёрский поединок, который должен пройти 14 октября в Манчестере (Англия).

Дэнис, пытаясь задеть Пола, в последние дни регулярно выкладывал фотографии девушки известного блогера и рестлера, датской модели Нины Агдал. Так, в одном из постов он выложил фотографию модели топлес, а помимо этого, делился снимками модели с бывшими спутниками, среди которых множество знаменитостей: актёры Леонардо Ди Каприо, Пол Уокер и Адам Дивайн. Также Дэнис поделился фотографией Агдал со звёздным баскетболистом Леброном Джеймсом.

«Похоже, что «Misfits» (промоушен Логана Пола Misfits Boxing. – Прим. «Чемпионата») пытаются устроить мне цензуру, потому что я зашёл слишком далеко. Они грозятся отменить бой. Какого чёрта?» — пишет Дэнис в своих соцсетях.

Ранее в этом году должен был состояться боксёрский поединок Диллона Дэниса с блогером KSI, но сорвался из-за травмы бывшего бойца ММА. Логан Пол 20 февраля 2021 года встретился в выставочном боксёрском поединке с легендарным Флойдом Мейвезером.