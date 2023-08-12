«Неприятно». Дрозд — о желании Фёдора Емельяненко подраться с Майком Тайсоном

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд прокомментировал слова звёздного MMA-бойца соотечественника Фёдора Емельяненко, ранее заявившего о желании провести боксёрский поединок с легендарным американцем Майком Тайсоном.
«В этом бою нет спортивной составляющей. Мне, честно говоря, самому уже досадно, что такие великие имена, как Майк Тайсон и Фёдор Емельяненко, участвуют в этом после завершения карьеры. Мне как человеку, который понимает, что они делали на пике, крайне неприятно. Какая цель у такого боя?» — приводит слова Дрозда RT на русском.
Фёдору Емельяненко 46 лет. Россиянин завершил карьеру в феврале 2023 года, после досрочного поражения от действующего чемпиона Bellator в тяжёлом весе американца Райана Бейдера.
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