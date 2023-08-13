Висенте Луке готов к бою с Дастином Порье в полусреднем весе

Бразильский полусредневес UFC Висенте Луке после победы над Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC on ESPN 51, прошедшем в ночь с 12 на 13 августа мск, выразил готовность разделить октагон с любым бойцом из топ-5 полусреднего дивизиона. При этом если из-за проблем с календарём это будет невозможно, он не против идеи сразиться с бывшим временным чемпионом лёгкого веса Дастином Порье.
«Этот бой мне тоже интересен. Я был бы рад поприветствовать Дастина Порье в дивизионе, если ему будет кто-нибудь нужен. Он же сказал, что может подняться в весе, так что кто знает? Можно это устроить», — приводит слова Луке MMA Junkie.
Победа над дос Аньосом стала для 31-летнего Луке 22-й в карьере и 15-й в UFC. До этого он не выступал с августа прошлого года из-за кровоизлияния в мозг после поражения нокаутом от Джеффа Нила. Дастин Порье 30 июля проиграл Джастину Гэтжи после хайкика в поединке за титул BMF.
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