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Джошуа прокомментировал прогноз тренера Уайлдера на его бой с американцем

Джошуа прокомментировал прогноз тренера Уайлдера на его бой с американцем
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа прокомментировал слова Малика Скотта, тренера американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, заявившего, что его подопечный завершит поединок с британцем в течение четырёх раундов.

«Люди много говорят, но не они делают. Малик вправе говорить то, во что он верит, но он не судьба Уайлдера, а его тренер. Он не может сделать то, во что верит, Уайлдер должен сделать это.

Не забывайте, бокс – это шахматы, я могу нивелировать сильные стороны Уайлдера. Я не собираюсь стоять перед ним и призывать ударить меня. Я собираюсь разобрать его. Перед ним также стоит вызов, так что удачи ему», – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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