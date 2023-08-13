Хирн: если Джошуа попадёт по Уайлдеру, то нокаутирует его
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, считает, что его подопечный способен нокаутировать именитого американца Деонтея Уайлдера в их ожидаемом поединке.
«Мы всё-таки добились нокаута [в бою с Хелениусом]. Вот каков Энтони Джошуа сейчас. Вы увидели парня, который не летел вперёд с поднятой челюстью и тем самым давал шансы бойцу, неспособному побить его.
Мы знаем, Уайлдер может ударить, но если Джошуа попадёт по нему правым прямым – Уайлдер уснёт, как и Хелениус. На кону многое стояло. Драться с Робертом Хелениусом на пятидневном уведомлении нелегко, но это был нокаут года», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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