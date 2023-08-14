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Джордж Форман назвал 23-летнего боксёра, который может стать чемпионом

Джордж Форман назвал 23-летнего боксёра, который может стать чемпионом
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Легендарный американский боксёр Джордж Форман ответил на вопрос по поводу 23-летнего соотечественника, восходящей звезды в тяжёлом весе Джареде Андерсоне.

«Что вы думаете об этом парне?» – спросили у Формана.

«Я считаю, что он выглядит как чемпион», — написал Форман у себя в социальных сетях.

В последнем поединке, состоявшемся 1 июля, Андерсон победил решением судей экс-чемпиона по версии IBF Чарльза Мартина. Для американца этот успех стал 15-м в 15 проведённых боях. При этом юбой с Мартином оказался для него самым сложным в карьере: впервые Андерсон победил не нокаутом и не досрочно, также он впервые проиграл один из раундов.

56-летний Майк Тайсон показал скоростную ударную работу:

Ранее Форман назвал боксёра с самым крепким подбородком.

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