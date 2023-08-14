Чендлер отреагировал на заявление Макгрегора по поводу их боя
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Американский боец UFC Майкл Чендлер прокомментировал недавние слова экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор назвал имена трёх следующих соперников, заявив, что вернётся в октагон в декабре для боя с Чендлером.
«Для меня декабрь звучит идеально», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.
Помимо Чендлера, Макгрегор назвал Джастина Гэтжи и Нейта Диаза.
В настоящий момент Конор и Майкл продолжают участие в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter, где выступают в качестве тренеров двух команд. Пока Макгрегор не вошёл в пул тестирования USADA, что может стать препятствием для следующих боёв ирландца.
Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном:
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