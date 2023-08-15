О’Мэлли: Стерлинг — лучший боец легчайшего веса, который выступал в UFC

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли заявил, что считает действующего чемпиона соотечественника Алджамейна Стерлинга лучшим бойцом дивизиона в истории организации.

«Алджамейн Стерлинг – лучший боец легчайшего веса, который выступал в UFC. И он в расцвете сил. Ему 33 года, и я считаю, что это лучший возраст. Всем чемпионам UFC за 30. Он лучший грэпплер в дивизионе, а я – лучший ударник. Это противостояние ударника против борца, что делает его захватывающим.

Я хочу доказать, что люди ошибаются. Все считали, что я проиграю в последнем бою [с Петром Яном]. А когда я победил, это разозлило людей. Мне это понравилось», — сказал О’Мэлли в интервью ESPN.

Материалы по теме Фото Стерлинг похвастался актуальной формой за неделю до боя с О’Мэлли

Сбрил брови на спор, предлагал другу секс с женой. Дикие факты о Шоне О’Мэлли