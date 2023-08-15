Боец ММА Мачаев рассказал, можно ли есть больше двух яиц в день
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Российский боец смешанных единоборств Мурад Мачаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о пользе употребления яиц.
«В Дагестане столкнулся с мифом, что люди говорят, будто в день нельзя есть больше двух яиц. Я считаю это заблуждением и считаю, что нужно яйца есть в день сколько хочешь и когда хочешь. Яйца содержат в себе важнейшие белки для нашего организма и важнейшие аминокислоты. Также в желтке содержится очень много полезных нутриентов и в самом желтке белка содержится больше, чем в белке. Поэтому ешьте яйца и не смотрите ни на кого, ни на какие предрассудки», — сказал Мачаев.
В ММА на счету Мачаева 25 боёв, в которых он добыл 22 победы и потерпел три поражения.
Ислам Махачев делится секретами рациона бойца:
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