Боец ММА Мачаев рассказал, можно ли есть больше двух яиц в день

Российский боец смешанных единоборств Мурад Мачаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о пользе употребления яиц.

«В Дагестане столкнулся с мифом, что люди говорят, будто в день нельзя есть больше двух яиц. Я считаю это заблуждением и считаю, что нужно яйца есть в день сколько хочешь и когда хочешь. Яйца содержат в себе важнейшие белки для нашего организма и важнейшие аминокислоты. Также в желтке содержится очень много полезных нутриентов и в самом желтке белка содержится больше, чем в белке. Поэтому ешьте яйца и не смотрите ни на кого, ни на какие предрассудки», — сказал Мачаев.

В ММА на счету Мачаева 25 боёв, в которых он добыл 22 победы и потерпел три поражения.

Ислам Махачев делится секретами рациона бойца: