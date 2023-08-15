Шара подерётся на главном турнире года. Дебют в UFC — против обидчика Шлеменко

Шара Буллет – очень перспективный российский боец. Он подписал контракт с UFC в декабре прошлого года. Многие рассчитывали, что боссы лиги быстро дадут ему первого соперника. Но время шло, Шарабутдин простаивал, никакой информации о поединке не было. Многие начали всерьёз беспокоиться за будущее россиянина в UFC. Появлялись различные тревожные слухи о проблемах со здоровьем и допингом. И всё-таки Буллет дебютирует в лиге Даны Уайта. Пока официального анонса не было. Но об этом сообщил журналист Лаэрте Виана.

Более крутой первый поединок было невозможно даже представить. Шара выступит на главном турнире года – UFC 294 в Абу-Даби. В карде уже значатся поединки Ислама Махачева и Чарльза Оливейры, Хамзата Чимаева и Пауло Косты. Помимо этого, в лиге обещают пригласить дополнительно целую россыпь российских бойцов. Теперь к ним добавился и Буллет со своим дебютным боем.

Соперником Шары стал бразилец Бруно Силва. 34-летний боец идёт в UFC на серии из двух поражений. Сначала его лишь единогласным решением победил Алекс Перейра, а затем поймал на гильотину Джеральд Миршерт. А ведь стартовал Силва с трёх побед подряд. А ещё Бруно хорошо знаком фанатам смешанных единоборств из России. В 2018 году он провёл сразу три поединка с нашими соотечественниками – победил Геннадия Ковалёва, Александра Шлеменко и Артёма Фролова.

Теперь за всех них будет мстить Шара. Его первые месяцы в UFC действительно получились тревожными. Сначала говорилось о том, что Буллету будет непросто получить допуск к боям. А всё потому, что у россиянина есть проблемы с правым глазом. Сам Шара утверждает, что видит им прекрасно, но, чтобы спасти зрение, пришлось перенести восемь операций.

Затем вскрылись проблемы бойца с USADA. Россиянин провалил допинг-тест, о чём сам честно и рассказал: «Изначально мне с Пауло Костой подраться предлагали. Али Абдель-Азиз выходил на связь, предлагал бой с ним. Я ему сказал: «Могу подраться, проблем нет. Но из-за того, что я «Милдронат» принимал, могу попасться на запрещённых веществах». Он до года держится в организме. Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает, в пятый раз взяли анализ. Позапрошлый анализ пришёл – в третий раз мельдоний в крови показало. Всё чётко, чисто, но «Милдронат» задерживает. Все, кто болел коронавирусом, они «Милдронат» принимали. Это как витамин для сердца. Так что сейчас пол-России на допинге, «химики».

Теперь все проблемы позади, а Буллет может дебютировать в UFC. Соперник – очень крепкий и опытный боец. И главным индикатором его стойкости является поражение решением от Перейры. Даже кувалды Алекса не смогли отправить Силву в нокаут. Зато Бруно довольно уязвим к болевым и удушающим. Именно этим и может воспользоваться Шара, который считается очень универсальным бойцом.