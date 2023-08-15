Логан Пол предложил Конору Макгрегору пари на $ 1 млн

Известный блогер Логан Пол в грубой форме обратился к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору. Ранее появилось фото с тренировки Макгрегора и Диллона Дэниса, следующего соперника Пола.

«О, чёрт возьми, Конор «Кокаиновая Башка» Макгрегор тренирует Диллона Дэниса, да? Худший тренер в истории, мои шансы только выросли. Ты будешь следующим, придурок.

Послушай, если ты так уверен в своём мальчике, у меня есть ставка для тебя. Поставь на Диллона, но ты, придурок, нищий, и это факт. Конор, у меня есть миллион долларов, на которых написано, что я побил твоего мальчика 14 октября. Я знаю, ты облажался, но давай посмотрим, насколько ты уверен в себе. Представь, сколько кокаина ты сможешь купить, ты, грёбаный наркоман. Два болвана, ночью 14 октября я вас разорву», — обратился Пол к своим подписчикам в соцсетях.

Бой Пола и Дэниса состоится 14 октября в Манчестере. Основным в тот вечер станет бой Томми Фьюри и блогера KSI.