Рамазан Исмаилов: Магомедрасул Гасанов уверенно может претендовать на пояс UFC

Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал титульный бой в рамках турнира ACA 161, в котором чемпион организации в среднем весе Магомедрасул Гасанов победил Саламу Абдурахманова единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс.
«Я предполагал, что Магомедрасул выступит в более доминирующей манере. Для меня стало удивлением, что Саламу смог показать такой бой против доминирующего чемпиона, растущего от боя к бою. Я думал, что он ничего не сможет противопоставить. Я считал, что Гасанов финиширует Абдурахманова. Однако в первые три раунда он не смог перевести Саламу. Он делал свои попытки тейкдаунов, хотя не доводил их до конца. Конечно, он выиграл каждый эпизод каждого раунда, но конкуренция ощущалась. Человек с характером, человек вышел побеждать. Тем ценнее эта победа для Гасанова.
Самый опасный соперника для Магомедрасула – Шамиль Абдулаев. Вижу, что будет более тяжёлый бой. Гасанов – это уверенно уровень бойца UFC. Он там уверенно может претендовать на пояс с таким ведением боя и с таким прогрессом. Но Абдулаева нельзя списывать со счетов. Он может дать бой любому. Я исхожу из их боёв с Артёмом Фроловым, которые прошли примерно одинаково. Гасанов и Абдулаев – одного уровня бойцы, это можно определить по бою с Артёмом. Да, Гасанов – фаворит, но не явный. Тем более у Абдулаева есть время, чтобы поработать над своими навыками», – приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.
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