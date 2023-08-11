Гасанов победил Абдурахманова в главном бою ACA 161

В главном бою вечера на турнире ACA 161, прошедшем в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов победил Саламу Абдурахманова единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Все судьи отдали победу Гасанову со счётом 50-45.

Бой за чемпионский пояс проходил также в рамках четвертьфинала Гран-при АСА в среднем весе. В полуфинале Гран-при Гасанов встретится с победителем поединка Михаил Долгов — Рене Пессоа. Бой состоится в сентябре в Минске на турнире ACA 163.

В последнем бою 28-летний Гасанов (18-2) одержал победу над Артёмом Фроловым единогласным решением судей на турнире ACA 143. 28-летний Абдурахманов (15-1) прошлый бой провёл 4 октября 2022 года и победил Рене Пессоа единогласным решением на турнире ACA 146.