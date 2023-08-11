Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гасанов победил Абдурахманова в главном бою ACA 161

Гасанов победил Абдурахманова в главном бою ACA 161
Аудио-версия:
Комментарии

В главном бою вечера на турнире ACA 161, прошедшем в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов победил Саламу Абдурахманова единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Все судьи отдали победу Гасанову со счётом 50-45.

Бой за чемпионский пояс проходил также в рамках четвертьфинала Гран-при АСА в среднем весе. В полуфинале Гран-при Гасанов встретится с победителем поединка Михаил Долгов — Рене Пессоа. Бой состоится в сентябре в Минске на турнире ACA 163.

В последнем бою 28-летний Гасанов (18-2) одержал победу над Артёмом Фроловым единогласным решением судей на турнире ACA 143. 28-летний Абдурахманов (15-1) прошлый бой провёл 4 октября 2022 года и победил Рене Пессоа единогласным решением на турнире ACA 146.

Материалы по теме
ACA 161: ужасная развязка! Пономарёв получил тяжелейшую травму, Вахаев победил
Live
ACA 161: ужасная развязка! Пономарёв получил тяжелейшую травму, Вахаев победил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023