Стерлинг: хочу разбить О’Мэлли лицо за всё, что он говорил, за весь трэш-ток

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг поделился настроем на бой с соотечественником Шоном О’Мэлли, который пройдёт на турнире UFC 292 19 августа.
«Что я хочу сделать с О’Мэлли? Я хочу разбить этому парню лицо, бро. Я хочу, чтобы было много крови. Ему придётся заплатить за всё, что он говорил, за весь его трэш-ток, а также за все привилегии, которые ему давал Дана Уайт.
У меня ничего этого не было, и я не могу дождаться момента, когда всё встанет на свои места», – сказал Стерлинг в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Алджамейну Стерлингу 33 года. Боец дебютировал в UFC в феврале 2014 года. В своём последнем бою на UFC 288 Стерлинг победил раздельным решением экс-чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо.
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