Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд допустил возможность реванша со Спенсом

Кроуфорд допустил возможность реванша со Спенсом
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил о возможности реванша с Эроллом Спенсом в рамках первой средней весовой категории.

«Это определённо мой вызов. Мяч на моей стороне, как они говорят. Выбор за мной. Конечно, я бы подумал, чтобы увеличить вес уже в ближайшем будущем, мы можем подраться и в категории до 154 фунтов (69,9 кг)», — сказал Кроуфорд в интервью на канале Sway's Univers в YouTube.

Первый бой между Кроуфордом и Спенсом состоялся 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Кроуфорд победил согласно техническому нокауту в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом в полусредней весовой категории. Для Эролла Спенса это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Материалы по теме
Костя Цзю: Тим проведёт бой в октябре, по бою с Кроуфордом — точно нет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023