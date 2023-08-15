Кроуфорд допустил возможность реванша со Спенсом
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Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил о возможности реванша с Эроллом Спенсом в рамках первой средней весовой категории.
«Это определённо мой вызов. Мяч на моей стороне, как они говорят. Выбор за мной. Конечно, я бы подумал, чтобы увеличить вес уже в ближайшем будущем, мы можем подраться и в категории до 154 фунтов (69,9 кг)», — сказал Кроуфорд в интервью на канале Sway's Univers в YouTube.
Первый бой между Кроуфордом и Спенсом состоялся 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Кроуфорд победил согласно техническому нокауту в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом в полусредней весовой категории. Для Эролла Спенса это поражение стало первым в профессиональной карьере.
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