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Итоги взвешивания боксёрского турнира RCC Promotions в Екатеринбурге

Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера от RCC Promotions, который состоится 17 августа на арене «Уралец» и откроет спортивный фестиваль RCC Fest в Екатеринбурге.

Турнир возглавит поединок Эльнура Самедова (16-1, 6 КО) и Андраника Григоряна (15-2-1, 4 КО). В соглавном событии встретятся Игорь Адлейба (14-1-2, 6 КО) и Александр Котов (8-7-1, 5 КО).

1 пара, 8 x 3 мин, до 90,7 кг

94,85 кг | Георгий Юновидов (7-1, 4 KOs), г. Ростов-на-Дону, Россия.

93,55 кг | Игорь Вильчицкий (6-7, 1 KO) г. Макеевка, Россия.

2 пара, 6 x 3 мин, до 72,6 кг

74,3 кг | Илья Очкин (8-2, 3 KOs) г. Чехов, Россия.

74,2 кг | Рафи Хчоян (1-1-1) г. Самара, Россия.

3 пара, 8 x 3 мин, до 61,2 кг

63,15 кг | Баходур Усмонов (5-0, 2 KOs) г. Душанбе, Таджикистан.

63,35 кг | Артём Пугач (2-3-2, 1 KO) г. Москва, Россия.

4 пара, 8 x 3 мин, свыше 90,7 кг

118,85 кг | Максим Бабанин (5-0, 4 KOs) г. Волгоград, Россия.

107,2 кг | Герман Скобенко (6-13-2, 2 KOs) г. Макеевка, Россия.

5 пара, 6 x 3 мин, до 61,2 кг

63,3 кг | Дауд Алаев (7-0, 4 KOs) г. Сыктывкар, Россия.

63,3 кг | Тихон Нетесов (10-4, 3ко), г. Иркутск, Россия.

6 пара, 8 x 3 мин, до 66,7 кг

68,2 кг | Игорь Адлейба (14-1-2, 6 KOs) г. Сухум, Абхазия.

67,9 кг | Александр Котов (8-7-1, 5 KOs) г. Москва, Россия.

7 пара, 8 x 3 мин, до 59,0 кг

59,64 кг | Эльнур Самедов (16-1, 6 KOs) г. Ноябрьск, Россия.

58,94 кг | Андраник Григорян (15-2-1, 4 KOs) с. Ноякерт, Армения.