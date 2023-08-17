Порье: если Макгрегору разрешат драться без тестирования USADA, то это будет посмешище

Американский боец UFC Дастин Порье высказался по поводу возможного допуска ирландца Конора Макгрегора до боёв без обязательного тестирования USADA.
«Мне нравится USADA, и я считаю, что они делают хорошую работу по очистке нашего спорта. Но если они отменят шестимесячный период тестирования и разрешат Конору Макгрегору участвовать в соревнованиях без допинг-тестирования, то это просто выставит всё на посмешище. Не должно быть серых зон. В USADA всё белое и чёрное: сдаёшь тесты и проходишь их — можешь участвовать в соревнованиях. Не сдаёшь тесты — не участвуешь в соревнованиях.
Раньше не было никаких серых зон. Посмотрим, что будет дальше. Я не обижаюсь на UFC, не обижаюсь на USADA. Я не хочу обвинять или говорить что-то о какой-либо компании, пока они не приняли официального решения. Я не знаю, что они собираются делать с Конором и его допинг-тестированием. Но если они разрешат ему выступать без допинг-тестирования, то они выставят USADA на посмешище», — приводит слова Порье MMAJunkie.
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