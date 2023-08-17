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Порье: если Макгрегору разрешат драться без тестирования USADA, то это будет посмешище

Порье: если Макгрегору разрешат драться без тестирования USADA, то это будет посмешище
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Американский боец UFC Дастин Порье высказался по поводу возможного допуска ирландца Конора Макгрегора до боёв без обязательного тестирования USADA.

«Мне нравится USADA, и я считаю, что они делают хорошую работу по очистке нашего спорта. Но если они отменят шестимесячный период тестирования и разрешат Конору Макгрегору участвовать в соревнованиях без допинг-тестирования, то это просто выставит всё на посмешище. Не должно быть серых зон. В USADA всё белое и чёрное: сдаёшь тесты и проходишь их — можешь участвовать в соревнованиях. Не сдаёшь тесты — не участвуешь в соревнованиях.

Раньше не было никаких серых зон. Посмотрим, что будет дальше. Я не обижаюсь на UFC, не обижаюсь на USADA. Я не хочу обвинять или говорить что-то о какой-либо компании, пока они не приняли официального решения. Я не знаю, что они собираются делать с Конором и его допинг-тестированием. Но если они разрешат ему выступать без допинг-тестирования, то они выставят USADA на посмешище», — приводит слова Порье MMAJunkie.

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