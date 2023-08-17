Олег Тактаров заявил, что превосходит Арнольда Шварценеггера

Российский боец Олег Тактаров поведал о своём статусе в мире ММА, а также рассказал, в чём превосходит американского актёра и бодибилдера Арнольда Шварценеггера.
«Я первый чемпион UFC не из Америки. Хойс Грейси был из Южной Америки, Дэн Северн и Стив Дженнум из Северной Америки, а дальше был я. То есть я первый чемпион UFC из Старого Света.
А ещё я первый чемпион по убийству Суперхищников. Я убил первого Суперхищника — Шварценеггер убил то, на что Суперхищники охотились. Он просто Хищника убил, а я первый, кто убил Суперхищника. В мире! В истории человечества!» — сказал Тактаров на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Олег Тактаров победил в титульном бою Дэвида Эббота на UFC 6 в 1995 году. Следующим соперником Олега Тактарова будет его соотечественник Джефф Монсон, ранее представлявший США.
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