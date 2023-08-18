Бо Никал: борьба Чимаева — отстой

Американский боец UFC Бо Никал, выступающий в среднем весе, критически высказался об уровне борьбы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Его борьба — просто отстой. Я бы даже не назвал её средней. Но я могу говорить о его навыках борьбы и навыках бойца что угодно. Когда-то мы подерёмся, и люди поймут, что мы на разных уровнях. Нет другого вида спорта, как смешанные единоборства — где люди мало что знают, а думают, что знают всё на свете», — приводит слова Никала MMA Junkie.

Хамзат Чимаев (12-0) вернётся в октагон в бою против бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косты (14-2) 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. У 27-летнего американца пять побед в карьере и ни одного поражения. В прошлом бою Никал победил Валентина Вудбёрна нокаутом в первом раунде.