«Драка подвыпивших друзей в кабаке». Василевский – о бое Тактарова и Монсона

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился мнением о прошедшем 18 августа бое Олега Тактарова и Джеффа Монсона. Боксёрский поединок между двумя ветеранами ММА стал частью турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», и завершился вничью решением большинства судей.

«Я видел, что там была какая-то непонятная вообще история. Не похожая ни на бокс, ни на MMA. Какая-та драка подвыпивших друзей в каком-то кабаке. Я изначально говорил, что это будет жалкое зрелище. Так оно и получилось», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

По ходу боя зрители несколько раз могли увидеть приёмы из смешанных единоборств. Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный бой именно по правилам ММА, но позже их поединок был заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты».