Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Драка подвыпивших друзей в кабаке». Василевский – о бое Тактарова и Монсона

«Драка подвыпивших друзей в кабаке». Василевский – о бое Тактарова и Монсона
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился мнением о прошедшем 18 августа бое Олега Тактарова и Джеффа Монсона. Боксёрский поединок между двумя ветеранами ММА стал частью турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», и завершился вничью решением большинства судей.

«Я видел, что там была какая-то непонятная вообще история. Не похожая ни на бокс, ни на MMA. Какая-та драка подвыпивших друзей в каком-то кабаке. Я изначально говорил, что это будет жалкое зрелище. Так оно и получилось», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

По ходу боя зрители несколько раз могли увидеть приёмы из смешанных единоборств. Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный бой именно по правилам ММА, но позже их поединок был заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты».

Материалы по теме
Боксёрский бой Тактарова и Монсона завершился ничьей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023