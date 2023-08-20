«Его считали следующим Мейвезером». Кроуфорд назвал сложнейший бой в карьере

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) назвал, по его мнению, сложнейший поединок в своей профессиональной карьере.

«Я бы сказал, что поединок с [Юриоркисом] Гамбоа, из-за отсутствия опыта. Нужно понимать, когда я получил бой с Брейдисом Прексоттом на HBO, я только перешёл от шести раундов к десяти. Итак, я подрался с ним, а через два боя подрался за титул с Рикки Бёрнсом, после чего, став чемпионом, вышел на бой с Гамбоа.

Гамбоа считали следующим Флойдом Мейвезером. Он бы в рейтинге pound-for-pound, он был на особом счету, олимпийская золотая медаль. У него был опыт, в отличие от меня, и я многому научился в том бою», — сказал Кроуфорд в подкасте Джо Рогана.